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В Хабаровске сняли дебошира с самолета, прибывшего из Новосибирска
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РИА Новости

В Хабаровске сняли дебошира с самолета, прибывшего из Новосибирска

18:02 04.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Хабаровска задержали пьяного дебошира, который пытался проникнуть в кабину пилотов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, о происшествии транспортной полиции сообщил командир воздушного судна, прибывшего из Новосибирска.
"Во время полета пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолета начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить ее, а когда она пересела, продолжил использовать в ее адрес нецензурную лексику", - сказала Волк.
По ее словам, бортпроводники пытались успокоить мужчину, но уговоры не подействовали. Он рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа не реагировал.
Волк отметила, что от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Он был помещен в спецприемник для административно задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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МВД РФНовосибирскХабаровскПроисшествия
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