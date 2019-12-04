В Хабаровске сняли дебошира с самолета, прибывшего из Новосибирска

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Хабаровска задержали пьяного дебошира, который пытался проникнуть в кабину пилотов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, о происшествии транспортной полиции сообщил командир воздушного судна, прибывшего из Новосибирска.
"Во время полета пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолета начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить ее, а когда она пересела, продолжил использовать в ее адрес нецензурную лексику", - сказала Волк.
По ее словам, бортпроводники пытались успокоить мужчину, но уговоры не подействовали. Он рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа не реагировал.
Волк отметила, что от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Он был помещен в спецприемник для административно задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".