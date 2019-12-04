В Хабаровске сняли дебошира с самолета, прибывшего из Новосибирска

"Во время полета пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолета начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить ее, а когда она пересела, продолжил использовать в ее адрес нецензурную лексику", - сказала Волк.