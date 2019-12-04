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Путин утвердил перечень экспортируемых без лицензии товаров
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РИА Новости

Путин утвердил перечень экспортируемых без лицензии товаров

17:55 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил перечень стран и товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю утвердить прилагаемый перечень иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта", - говорится в документе.
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Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 декабря.
В документе указаны 39 позиций товаров, в отношении которых установлен режим безлицензионного экспорта. В частности, устройства непрерывного обнаружения и измерения массовой концентрации опасных химических веществ в воздухе смогут экспортироваться без лицензии в Армению, Белоруссию, Бразилию, Индию, Казахстан, Киргизию, Китай и ЮАР. Кроме того, в список попали бронежилеты, а также компоненты для них, включая жесткие пластины; они могут быть экспортированы без лицензии в Армению, Белоруссию, Индию, Казахстан, Киргизию, КНР и ЮАР.
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