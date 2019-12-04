Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

"Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

По его словам, США планируют в космосе боевые операции. "Для сохранение стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки", - сказал российский лидер.