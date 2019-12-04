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Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
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РИА Новости

Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

17:52 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
По его словам, США планируют в космосе боевые операции. "Для сохранение стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки", - сказал российский лидер.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Вчера, 16:51
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