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Меркель: высылка российских дипломатов не повлияет на саммит в Париже
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РИА Новости

Меркель: высылка российских дипломатов не повлияет на саммит в Париже

17:49 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Ситуация с высылкой дипломатов РФ из Германии не повлияет на саммит "нормандского формата" в Париже, заявила на пресс-конференции в Лондоне канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я не считаю, что встреча в "нормандском формате" обременена этим. Там речь идет об Украине и о вопросе, как нам продвинуться в минском процессе. Но для двухсторонних отношений, это, конечно, событие, что мы не получили от России активной помощи в расследовании этого дела", - сказала Меркель, выступление которой транслировал канал N24.
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МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеСаммит НАТО в ЛондонеМИД РФМИД ГерманииАнгела МеркельГерманияРоссияГрузияВ мире
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