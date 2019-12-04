Меркель: высылка российских дипломатов не повлияет на саммит в Париже

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Ситуация с высылкой дипломатов РФ из Германии не повлияет на саммит "нормандского формата" в Ситуация с высылкой дипломатов РФ из Германии не повлияет на саммит "нормандского формата" в Париже , заявила на пресс-конференции в Лондоне канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Я не считаю, что встреча в "нормандском формате" обременена этим. Там речь идет об Украине и о вопросе, как нам продвинуться в минском процессе. Но для двухсторонних отношений, это, конечно, событие, что мы не получили от России активной помощи в расследовании этого дела", - сказала Меркель, выступление которой транслировал канал N24.

МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.

В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.