Виртуальный "Музей исчезнувших картин" РИА Новости покажут в Москве

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Новый иммерсивный проект РИА Новости – "Музей исчезнувших картин", премьера которого состоялась на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, – покажут в Москве. Презентация пройдет 7 декабря в Музее современной истории России (Тверская, 21). Начало мероприятия в 14.00.

В виртуальном пространстве проекта можно увидеть 17 утраченных произведений искусства – от древних икон до полотен великих русских мастеров XIX – XX веков. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его.

Презентацию дополнит лекция искусствоведа, лектора культурной платформы "Синхронизация" Натальи Востриковой "Преступления против картин". Зрители также смогут протестировать проект на оборудовании Samsung с помощью очков виртуальной реальности.

Чтобы попасть на мероприятие, необходима регистрация

Прямую трансляцию мероприятия можно будет увидеть на портале Министерства культуры Культура.рф

Презентация VR-проекта "Музей исчезнувших картин" пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

Партнеры мероприятия – культурная платформа "Синхронизация", Музей современной истории России, Samsung Electronics и портал Министерства культуры Культура.рф. Проект доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении.

Музей современной истории России (до 1998 года Музей Революции) – один из самых крупных музеев новейшей истории в мире. Его экспозиция отражает события со второй половины XIX века до наших дней. Музей расположен в самом центре столицы, на Тверской улице, в здании, которое является архитектурным памятником русского классицизма конца XVIII века.