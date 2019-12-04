Патриарх Кирилл призвал приводить детей в храм в раннем возрасте

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в среду призвал родителей и православных верующих не откладывать религиозное воспитание детей и как можно раньше приводить их в храмы.

"Ни в коем случае не откладывайте религиозное воспитание ваших детей, ссылаясь на возраст. В любое время ребенка нужно приводить в храм, если это физически возможно. И чем раньше начинается воцерковление личности, тем сильнее его религиозность, а, значит, тем сильнее в том числе нравственные убеждения, которые формируют человеческую личность, делают ее сильной, не приемлющей зла, открытой к добру, формируют ту самую личность, которая является общественным идеалом", - сказал патриарх Кирилл после праздничного богослужения в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Он также указал на то, что возраст от трех до пяти лет очень важен для религиозного и духовного воспитания человека, потому что именно в это время формируется личность. По словам патриарха, в будущем даже переходный возраст может не представлять опасности для ребенка, если в раннем детстве у него был духовный опыт, и он узнал, "что такое храм, причащение Святых Христовых Тайн, если он с радостью идет в церковь". В этом случае "самые главные параметры личности уже были сформированы в том числе через действие благодати Божией, которая изливается при посещении храма".

"Если мы хотим, чтобы это были целостные, крепкие духом, любящие окружающих, родителей, Отечество, именно религиозное воспитание, в котором присутствует Божия благодать – через посещение храма – является надежным фактором, обеспечивающим именно такое становление человеческой личности", - заключил патриарх Кирилл.

Он также напомнил о роли родителей и того, "сколько любви они вкладывают в воспитание, насколько разумно строится работа с ребенком". Ранее патриарх назвал недопустимым вторжение в мир семьи извне и "опасными" законодательные инициативы, предусматривающие такое вмешательство.

Четвертое декабря (21 ноября по старому стилю) православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. По преданию, ее родители - праведные Иоаким и Анна - до старости были бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет посвятить его Богу. Когда их дочери Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна привели ее в Иерусалимский храм. 15 ступеней нужно было преодолеть, что бы попасть туда. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева поднялась по лестнице без посторонней помощи, чем всех удивила. Встречать ее вышел первосвященник Захария, по преданию, отец Иоанна Крестителя. Захария ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда входил только сам и всего лишь раз в год.