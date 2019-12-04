В Одессе завели дело после пожара в колледже

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение требований пожарной безопасности" по факту пожара в колледже в Одессе, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. По данным полиции Одесской области, в результате пострадал 21 человек, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на площади 4 тысячи квадратных метров.
"По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские начали уголовное производство. Событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Полицейские и спасатели работают на месте происшествия, тушение огня продолжается. Причины возгорания устанавливаются.