Борисов допустил продажу Сербии С-400 в кредит

Он рассказал журналистам, что РФ по просьбе сербской стороны досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники, "речь идет о боевых машинах разведки и десанта".

"Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999-ого года научили их, что себя надо защищать", - сказал Борисов. По его словам, после совместных учений с Сербией, на которые РФ привезла комплексы "Панцирь" и С-400, сербская сторона высоко оценила эту технику, "будут в планах рассматривать приобретение".

Также у Борисова спросили, может ли Россия продать С-400 Сербии в кредит. "Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет", - сказал он.