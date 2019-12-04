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2019-12-04T17:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561967407.html
Борисов допустил продажу Сербии С-400 в кредит
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РИА Новости

Борисов допустил продажу Сербии С-400 в кредит

17:35 04.12.2019 (обновлено: 17:38 04.12.2019)
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов не исключил, что комплексы С-400 будут проданы Сербии в кредит, но этот вопрос лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Вучич не обсуждали.
Он рассказал журналистам, что РФ по просьбе сербской стороны досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники, "речь идет о боевых машинах разведки и десанта".
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"Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999-ого года научили их, что себя надо защищать", - сказал Борисов. По его словам, после совместных учений с Сербией, на которые РФ привезла комплексы "Панцирь" и С-400, сербская сторона высоко оценила эту технику, "будут в планах рассматривать приобретение".
Также у Борисова спросили, может ли Россия продать С-400 Сербии в кредит. "Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет", - сказал он.
Также вице-премьер добавил, что на переговорах Путина и Вучича эта тема не обсуждалась. "Я, может быть, что-то не знаю, но при мне не обсуждали", - заключил он.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
34362105
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Юрий Борисов (военный деятель)Владимир ПутинАлександр ВучичС-400 «Триумф»СербияРоссияБезопасностьВ мире
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