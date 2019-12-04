Мордовия примет меры по сбалансированности бюджета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Республике Республике Мордовия выделено более двух миллиардов рублей на поддержку мер по сбалансированности бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство России утвердило распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год.

"Самую большую сумму из 22 регионов страны получила Республика Мордовия - 2 миллиарда 160 миллионов 476 тысяч рублей. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, эти деньги будут направлены на выполнение социальных обязательств", - говорится в сообщении.

По его словам, эти средства пойдут на выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы.

"Также эти деньги предназначены для исполнения всех мер социальной поддержки - это и выплаты по пятипроцентной ипотеке, и детские пособия, и различного рода компенсации. Таким образом, республика до конца года выполнит все свои социальные обязательства", - подчеркнул Волков.

Он также добавил, что работа по сбалансированности республиканского бюджета будет продолжена.