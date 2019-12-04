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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-04T17:34+0300
https://ria.ru/20191204/1561967332.html
Мордовия примет меры по сбалансированности бюджета
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РИА Новости

Мордовия примет меры по сбалансированности бюджета

17:34 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов
© РИА Новости / Алексей Куденко
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Республике Мордовия выделено более двух миллиардов рублей на поддержку мер по сбалансированности бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Правительство России утвердило распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год.
"Самую большую сумму из 22 регионов страны получила Республика Мордовия - 2 миллиарда 160 миллионов 476 тысяч рублей. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, эти деньги будут направлены на выполнение социальных обязательств", - говорится в сообщении.
По его словам, эти средства пойдут на выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы.
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"Также эти деньги предназначены для исполнения всех мер социальной поддержки - это и выплаты по пятипроцентной ипотеке, и детские пособия, и различного рода компенсации. Таким образом, республика до конца года выполнит все свои социальные обязательства", - подчеркнул Волков.
Он также добавил, что работа по сбалансированности республиканского бюджета будет продолжена.
"Сегодня в Мордовии реализуются несколько десятков крупных инвестиционных проектов, развиваются экономика и социальная сфера, идет работа по выполнению указов президента России Владимира Путина. Выполнение намеченных целей тесно связано со стабильной и бесперебойной работой всей бюджетной системы", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияВладимир ВолковРеспублика МордовияВладимир ПутинЭкономика
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