Меркель объяснила высылку российских дипломатов

БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным высылку дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

"Я встречусь с российским президентом на следующей неделе. Мы сообщим, как мы этим занимались", — сказала она на брифинге по итогам саммита НАТО в Лондоне.

По словам Меркель, Берлин пошел на такие меры, потому что не увидел, "чтобы Россия помогала при расследовании этого убийства". По словам канцлера, она обсуждала этот вопрос с союзниками.

Сегодня МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это решение безосновательным и недружественным и заявили, что Москва будет вынуждена ответить зеркально.

Убийство в Берлине

Сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства.

Как писал онлайн-журнал Spiegel , следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

Позже то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что его имя, значащееся в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ". Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".