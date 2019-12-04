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2019-12-04T21:29+0300
https://ria.ru/20191204/1561967302.html
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
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РИА Новости

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

17:34 04.12.2019 (обновлено: 21:29 04.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Берлине
Здание посольства России в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства России в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным высылку дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
"Я встречусь с российским президентом на следующей неделе. Мы сообщим, как мы этим занимались", — сказала она на брифинге по итогам саммита НАТО в Лондоне.
По словам Меркель, Берлин пошел на такие меры, потому что не увидел, "чтобы Россия помогала при расследовании этого убийства". По словам канцлера, она обсуждала этот вопрос с союзниками.
Сегодня МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это решение безосновательным и недружественным и заявили, что Москва будет вынуждена ответить зеркально.
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
Вчера, 16:17Сказано в эфире
Две плоскости жизни. Эксперт о "причастности" России к убийству в БерлинеПредположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными, заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию.

Убийство в Берлине

Сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства.
Как писал онлайн-журнал Spiegel, следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
Позже то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что его имя, значащееся в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ". Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией". В сегодняшнем заявлении он назвал эти предположения "абсолютно беспочвенными", отметив, что они не имеют никакого отношения к российским властям.
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
Вчера, 15:16
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеСаммит НАТО в ЛондонеМИД ГерманииАнгела МеркельВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Странно на территории Германии убили гражданина Грузии и какое отношение к этому имеет Россия? Типа, подозревают что убил гражданин России. И Россия не помогает в расследовании. Совсем там в европах с головами не дружат.
4 декабря, 17:59
ФПФеликс Плюсов
2011134017
Что Германия хочет получить? Россия тоже вышлет двоих дипломатов, а что изменится? И причем тут дипломаты, если поймали уголовника, сажайте в тюрьму.
4 декабря, 18:12
Константин Парфенов
16442208
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