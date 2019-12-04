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Религия и мировоззрение
2019-12-04T17:34+0300
https://ria.ru/20191204/1561967270.html
Муфтий Татарстана открыл деревянную мечеть в колонии
https://cdn22.img.ria.ru/images/152229/43/1522294321_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_5cae58e78a9ae6edf71e937fe2a1197c.jpg
РИА Новости

Муфтий Татарстана открыл деревянную мечеть в колонии

17:34 04.12.2019
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© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Муфтий Республики Татарстана Камиль Самигуллин открыл деревянную мечеть в исправительной колонии Мамадышского района региона, построенную заключенными за три месяца, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РТ.
Во время торжественного открытия Самигуллин подарил мечети исправительной колонии шамаиль - выполненную тушью мусульманскую картину - с изображением родословной пророка Мухаммада.
"Шамаиль исполнен на татарском языке - для того, чтобы все заключенные могли понять смысл надписей. Пусть Аллах наградит каждого из нас Своей милостью и позволит жить согласно религиозным правилам и требованиям", - отметил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
Специально подготовленному имаму по работе в исправительных колониях Нурисламу Газизову, который еженедельно проводит духовные беседы с осужденными, глава ДУМ РТ вручил чапан - кафтан религиозного деятеля. Самигуллин также встретился с осужденными и провел с ними беседу на духовные темы, ответив на их вопросы. В завершение мероприятия религиозные деятели прочитали суры Корана и совершили коллективную молитву.
В понедельник Камиль Самигуллин побывал в исправительной колонии № 4 г. Нижнекамска, а во вторник он посетил исправительную колонию №2 г. Казани. Глава ДУМ РТ также отметил, что совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по РТ с 2016 года с целью профилактики проявлений экстремизма ведется активная разъяснительная работа с мусульманами, отбывающими наказание в исправительных колониях региона.
На сегодняшний день во всех колониях республики. как отметил муфтий, работают молельные комнаты или мечети, в них трудятся специально подготовленные имамы. Кроме того, еженедельно во всех тюрьмах Татарстана проходят встречи с религиозными деятелями. Библиотеки исправительных колоний пополняются религиозной литературой издательского дома "Хузур" ДУМ РТ. Также по традиции колонии обеспечиваются мясом к Курбан-байраму, продуктами для проведения ифтаров (разговенья) в священный для мусульман месяц Рамадан.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинМамадышский районРоссияОбщество
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