Муфтий Татарстана открыл деревянную мечеть в колонии

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Муфтий Республики Татарстана Камиль Самигуллин открыл деревянную мечеть в исправительной колонии Мамадышского района региона, построенную заключенными за три месяца, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман РТ.

Во время торжественного открытия Самигуллин подарил мечети исправительной колонии шамаиль - выполненную тушью мусульманскую картину - с изображением родословной пророка Мухаммада.

"Шамаиль исполнен на татарском языке - для того, чтобы все заключенные могли понять смысл надписей. Пусть Аллах наградит каждого из нас Своей милостью и позволит жить согласно религиозным правилам и требованиям", - отметил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

Специально подготовленному имаму по работе в исправительных колониях Нурисламу Газизову, который еженедельно проводит духовные беседы с осужденными, глава ДУМ РТ вручил чапан - кафтан религиозного деятеля. Самигуллин также встретился с осужденными и провел с ними беседу на духовные темы, ответив на их вопросы. В завершение мероприятия религиозные деятели прочитали суры Корана и совершили коллективную молитву.

В понедельник Камиль Самигуллин побывал в исправительной колонии № 4 г. Нижнекамска, а во вторник он посетил исправительную колонию №2 г. Казани. Глава ДУМ РТ также отметил, что совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по РТ с 2016 года с целью профилактики проявлений экстремизма ведется активная разъяснительная работа с мусульманами, отбывающими наказание в исправительных колониях региона.