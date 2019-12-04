Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы", — сказали в суде.
Жуков — студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
В середине сентября Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
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