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Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
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РИА Новости

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

17:28 04.12.2019 (обновлено: 00:04 05.12.2019)
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© Блог ЖуковаСнимок экрана видео блога Егора Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
© Блог Жукова
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы", — сказали в суде.
Жуков — студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
В середине сентября Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
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Егор ЖуковРосфинмониторингМосковская городская думаВысшая школа экономикиМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Реальный сектор экономики, то есть то, чего так не хватает площадным и инет борцунам в нашей стране, потеряет после приговора этому студенту бесценного специалиста. Печалька. А он научник, случайно оказалось, "Социальных наук" и, какая неожиданность, ВШЭ?!))) Почему-то я не удивлён.
4 декабря, 17:54
Б2Борисыч 2019
1600007
Сейчас набегут - "ОНИЖЕДЕТИ"....
4 декабря, 18:27
иван иванов
1400007
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