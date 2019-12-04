Посольство в Берлине прокомментировало решение о высылке сотрудников

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. В посольстве РФ в Берлине "глубоко разочарованы подходом германской стороны" в деле о высылке двух сотрудников миссии, говорится в заявлении посла Сергея Нечаева, размещенном на сайте ведомства.
"Подтверждаем, что правительство ФРГ приняло решение об объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с якобы недостаточным уровнем содействия российской стороны в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии, совершенного в центре Берлина 23 августа сего года предположительно российским гражданином. Глубоко разочарованы подходом германской стороны", - говорится в заявлении.
МИД ФРГ ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".