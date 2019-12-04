Посольство в Берлине прокомментировало решение о высылке сотрудников

"Подтверждаем, что правительство ФРГ приняло решение об объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с якобы недостаточным уровнем содействия российской стороны в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии, совершенного в центре Берлина 23 августа сего года предположительно российским гражданином. Глубоко разочарованы подходом германской стороны", - говорится в заявлении.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".