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2019-12-04T17:44+0300
https://ria.ru/20191204/1561966873.html
Посольство в Берлине прокомментировало решение о высылке сотрудников
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РИА Новости

Посольство в Берлине прокомментировало решение о высылке сотрудников

17:27 04.12.2019 (обновлено: 17:44 04.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. В посольстве РФ в Берлине "глубоко разочарованы подходом германской стороны" в деле о высылке двух сотрудников миссии, говорится в заявлении посла Сергея Нечаева, размещенном на сайте ведомства.
"Подтверждаем, что правительство ФРГ приняло решение об объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с якобы недостаточным уровнем содействия российской стороны в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии, совершенного в центре Берлина 23 августа сего года предположительно российским гражданином. Глубоко разочарованы подходом германской стороны", - говорится в заявлении.
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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
МИД ФРГ ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
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