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В ЕР помогут жителям Приангарья возместить ущерб от действий мошенника
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РИА Новости

В ЕР помогут жителям Приангарья возместить ущерб от действий мошенника

17:24 04.12.2019 (обновлено: 17:32 04.12.2019)
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" поможет жителям Иркутской области, столкнувшимся с мошенничеством при ремонте жилья после наводнения, сообщил сопредседатель центра, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
В пресс-службе ЕР напомнили, что к активистам "Молодой Гвардии Единой России", работающим в зоне подтопления Иркутской области, обратилась жительница поселка Аршан Любовь Салакина. Ее дом сильно пострадал во время паводка, и ей был выдан сертификат на капитальный ремонт дома на общую сумму 380 тысяч рублей. Женщина нашла подрядчика - Владимира Сапожникова - на ремонт, однако он скрылся после получения денег. Аналогичная ситуация сложилась еще у двух семей в поселке.
"Ознакомившись с документами, мы пришли к выводу, что необходимо начать разрешение ситуации с досудебного порядка. На объект будет приглашен эксперт, который оценит весь причиненный ущерб и составит акт приема-передачи выполненных работ. Мы направим претензию, в которой попросим расторгнуть договор, вернуть деньги, уплаченные по данному договору, а также возместить ущерб, который был причинен этими подрядными работами", - сказал журналистам Старшинов.
Он отметил, что, если подрядчик не захочет добровольно урегулировать спор, то будет составлено обращение в суд. В этом случае взыскиваться будут, помимо всего прочего, все судебные расходы. Кроме того, сообщается, что также был направлен запрос в правоохранительные органы для проверки мошеннических действий подрядчика.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
"Единая Россия" на прошедшем 23 ноября партийном съезде объявила о создании правозащитного центра в рамках генсовета партии. Его сопредседателями стали Старшинов и главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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Паводок в Иркутской областиМихаил СтаршиновМолодая гвардия Единой РоссииГосдума РФЕдиная РоссияМаргарита СимоньянИркутская областьТулунОбщество
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