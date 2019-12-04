В ЕР помогут жителям Приангарья возместить ущерб от действий мошенника

В пресс-службе ЕР напомнили, что к активистам "Молодой Гвардии Единой России" , работающим в зоне подтопления Иркутской области, обратилась жительница поселка Аршан Любовь Салакина. Ее дом сильно пострадал во время паводка, и ей был выдан сертификат на капитальный ремонт дома на общую сумму 380 тысяч рублей. Женщина нашла подрядчика - Владимира Сапожникова - на ремонт, однако он скрылся после получения денег. Аналогичная ситуация сложилась еще у двух семей в поселке.

"Ознакомившись с документами, мы пришли к выводу, что необходимо начать разрешение ситуации с досудебного порядка. На объект будет приглашен эксперт, который оценит весь причиненный ущерб и составит акт приема-передачи выполненных работ. Мы направим претензию, в которой попросим расторгнуть договор, вернуть деньги, уплаченные по данному договору, а также возместить ущерб, который был причинен этими подрядными работами", - сказал журналистам Старшинов.

Он отметил, что, если подрядчик не захочет добровольно урегулировать спор, то будет составлено обращение в суд. В этом случае взыскиваться будут, помимо всего прочего, все судебные расходы. Кроме того, сообщается, что также был направлен запрос в правоохранительные органы для проверки мошеннических действий подрядчика.

Старшинов уточнил, что с пострадавшими жителями Приангарья уже работают адвокаты и эксперты.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение . Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.