"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Устименко отметил, что в "Роскосмосе" спокойно относятся к подобным высказываниям. По его мнению, СМИ все преувеличили. Он напомнил, что американцы "пока никуда особо не летят" и продолжают заказывать у России дополнительные кресла по пилотируемой программе.