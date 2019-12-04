"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз. Его слова передает "Газета.Ru".
Устименко отметил, что в "Роскосмосе" спокойно относятся к подобным высказываниям. По его мнению, СМИ все преувеличили. Он напомнил, что американцы "пока никуда особо не летят" и продолжают заказывать у России дополнительные кресла по пилотируемой программе.
"У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело", — подчеркнул Устименко.
Ранее сообщалось, что НАСА закажет два места на кораблях "Союз", чтобы отправить своих астронавтов на Международную космическую станцию.