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"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы
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РИА Новости

"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы

17:19 04.12.2019 (обновлено: 18:13 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя Союз
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз. Его слова передает "Газета.Ru".
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы". Отмечается, что программа НАСА позволит впервые с 2011 года совершать полеты на американских кораблях.
Устименко отметил, что в "Роскосмосе" спокойно относятся к подобным высказываниям. По его мнению, СМИ все преувеличили. Он напомнил, что американцы "пока никуда особо не летят" и продолжают заказывать у России дополнительные кресла по пилотируемой программе.
"У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело", — подчеркнул Устименко.
Ранее сообщалось, что НАСА закажет два места на кораблях "Союз", чтобы отправить своих астронавтов на Международную космическую станцию.
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко
29 ноября, 12:30
В "Роскосмосе" заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
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Владимир УстименкоМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАМоскваРоссияСША
Популярные комментарии
Страна не совершившая за свою историю ни одной успешной посадки на другое небесное тело (Россия) и так не ахти какая космическая
4 декабря, 17:42
Питон Помоги
576148225
Как всегда дело в расставлении акцентов либера стами, воспевая незначительные западные исторические моменты, и как будто закравают глаза на фундаментальные, основопологающие преимущества и победы России в разных сферах! Первый спутник, первый человек в космосе, первая и единственная космическая станция которую создало одно государство СССР! И новой международной станцию без советского опыта не было-бы! Что есть у США? Несколько компонентов МКС которую проектировали с нашими конструкторами или на чем они летают к МКС последние десятилетие не на наших ли кораблях? А про высадку человека на луну не верят во всем мире!
4 декабря, 18:15
Товарищ .
240220143
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