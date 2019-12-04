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РИА Наука
2019-12-04T21:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561966329.html
Ученые обнаружили необычный фактор продления жизни
https://cdn22.img.ria.ru/images/152928/67/1529286726_0:0:6048:3402_1036x0_80_0_0_aa244d138a9301ffaa2dee192bfcdcd1.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили необычный фактор продления жизни

21:00 04.12.2019 (обновлено: 21:53 04.12.2019)
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© Depositphotos / alexrathsЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Depositphotos / alexraths
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В опытах на червях ученые обнаружили, что особи, пережившие окислительный стресс в раннем возрасте, становятся более выносливыми и живут дольше. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Окислительный стресс — процесс повреждения клеток в результате окисления — главная причина старения организмов. Он также может возникать при чрезмерных физических нагрузках или голодании. У человека окислительный стресс является причиной или важной составляющей многих серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, гипертензия, болезнь Альцгеймера, диабет, бесплодие, синдром хронической усталости.
Окислительный стресс возникает, когда клетки производят слишком большое количество окислителей и свободных радикалов, в результате чего начинают окисляться такие важные компоненты самой клетки, как липиды и ДНК.
Американские ученые из Мичиганского университета, исследуя круглого червя Caenorhabditis elegans, обнаружили, что черви, которые в начале своей жизни вырабатывали больше окислителей, жили дольше, чем черви, которые производили меньше активных форм кислорода.
Традиционно считается, что два главных фактора, определяющих продолжительность жизни, — генетика, то есть хорошая наследственность, и условия окружающей среды. Исследование мичиганских ученых говорит о том, что есть, видимо, еще другие факторы, от которых зависит долголетие.
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Черви C. elegans используют как модель для исследования старения, во-первых, потому что они очень короткоживущие, а во-вторых, потому что каждая мать-гермафродит производит сотни генетически идентичных потомков.
Несмотря на полную генетическую идентичность, исследователи обнаружили, что продолжительность жизни червей, содержащихся в одинаковых условиях, различалась существенно.
"Если бы продолжительность жизни определялась исключительно генами и окружающей средой, мы бы наблюдали, что генетически идентичные черви, выращенные в одной чашке Петри, погибали бы примерно в одно и то же время, но это совсем не то, что происходит. Некоторые черви живут только три дня, а другие все еще счастливо двигаются спустя 20 дней, — приводятся в университетском пресс-релизе слова одного из авторов исследования Урсулы Якоб (Ursula Jakob). — Тогда возникает вопрос, что помимо генетики и окружающей среды вызывает такую большую разницу в продолжительности жизни?"
Авторы обнаружили, что животные с разной продолжительностью жизни существенно различались по количеству активных форм кислорода (АФК), которое они производили в начале жизни. И, что удивительно, вместо того чтобы умирать раньше, черви, которые производили больше АФК, жили дольше.
Чтобы подтвердить свои наблюдения, ученые подвергли всю популяцию червей воздействию АФК, и средняя продолжительность жизни всей популяции увеличилась.
Хотя исследователи пока не знают, что вызывает окислительный стресс у червей, они смогли определить, в результате каких процессов увеличилась продолжительность жизни. Повышенная продукция АФК у молодых животных вызывала изменения в гистонах — обширном классе белков, участвующих в упаковке нитей ДНК и процессах ее восстановления при повреждениях.
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Известно, что модификатор гистонов, чувствительный к окислительному стрессу, присутствует и в клетках млекопитающих. И результат уже был проверен на мышах. Вполне возможно, что ранний окислительный стресс полезен клеткам любых организмов, включая человека. Понимание этого поможет ученым разработать приемы вмешательства на ранних стадиях развития организмов, способствующие продлению жизни в старости.
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