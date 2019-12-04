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Сербия купила новые российские вооружения по совету Путина
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РИА Новости

Сербия купила новые российские вооружения по совету Путина

17:15 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград купил новые российские вооружения, которые ему посоветовал президент России Владимир Путин.
"Что касается армии, у нас отличное сотрудничество, у нас огромное количество совместных мероприятий. У нас отличное военно-техническое сотрудничество. Благодарю министра Шойгу за поддержку нашей армии. Мы разговаривали об этом. Мы уже купили много важных и нужных вещей. Когда мы были на Дне Победы на параде, президент Путин мне посоветовал, что купить, и я послушал. Сейчас это должно приехать к нам в Сербию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.
Президент республики Сербии Александр Вучич
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Вучич рассказал о "высочайшем уровне" отношений между Россией и Сербией
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград заказал у РФ ЗРПК "Панцирь-С".
В октябре Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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Александр ВучичМи-35МиГ-29С-400 «Триумф»Владимир ПутинСербияРоссияБезопасность
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