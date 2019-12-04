Сербия купила новые российские вооружения по совету Путина

"Что касается армии, у нас отличное сотрудничество, у нас огромное количество совместных мероприятий. У нас отличное военно-техническое сотрудничество. Благодарю министра Шойгу за поддержку нашей армии. Мы разговаривали об этом. Мы уже купили много важных и нужных вещей. Когда мы были на Дне Победы на параде, президент Путин мне посоветовал, что купить, и я послушал. Сейчас это должно приехать к нам в Сербию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.