Сербия купила новые российские вооружения по совету Путина

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград купил новые российские вооружения, которые ему посоветовал президент России Владимир Путин.
"Что касается армии, у нас отличное сотрудничество, у нас огромное количество совместных мероприятий. У нас отличное военно-техническое сотрудничество. Благодарю министра Шойгу за поддержку нашей армии. Мы разговаривали об этом. Мы уже купили много важных и нужных вещей. Когда мы были на Дне Победы на параде, президент Путин мне посоветовал, что купить, и я послушал. Сейчас это должно приехать к нам в Сербию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград заказал у РФ ЗРПК "Панцирь-С".
В октябре Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
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