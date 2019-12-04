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Вучич рассказал о поставках газа из России
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РИА Новости

Вучич рассказал о поставках газа из России

17:15 04.12.2019 (обновлено: 17:40 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет получать российский газ вне зависимости от итогов переговоров России и Украины.

"Я получил уверения от президента РФ (Владимира) Путина и господина (Алексея) Миллера (глава Газпрома – ред.), что мы всегда сможем покупать дополнительное количество газа с территорий других стран и что первый и второй квартал следующего года мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной", - сказал Вучич по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Поставки российского природного газа в Сербию в 2018 году составили 2,1 миллиарда кубических метров. Потребности продолжают расти. Прогнозируется, что к 2023 году они могут достичь 3,5 миллиарда кубометров.
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Ранее Вучич заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также при поддержке "Газпрома" расширять подземное газохранилище "Банатский двор".
В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год.
Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск "Турецкого потока" планируется до конца 2019 года. "Газпром" во вторник сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".
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Турецкий потокАлександр ВучичГазпромЕврокомиссияВладимир ПутинСербияРоссияУкраинаВ мире
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