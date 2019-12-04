Институт "Роскосмоса" заявил о низкой окупаемости многоразовых ракет

"Только при значительном объеме потребления, которого добилась, скажем так, неформальными методами SpaceX, только за счёт собирания заказов с половины рынка, мы можем добиться окупаемости проектов ракет-носителей лёгкого и среднего класса", - сказал он.

В то же время, по его словам, в случае уменьшения стоимости запусков, сам рынок космических пусков может вырасти, и тогда откроется возможность для выхода на окупаемость новых проектов многоразовых ракет.

В 2016 году Россия по общему количеству пусков уступила США и Китаю, заняв третье место. В 2017 году американская коммерческая компания SpaceX с одной ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе. В 2018 году SpaceX запустила в космос больше ракет, чем вся российская космическая отрасль, включая пуски в интересах Минобороны и с французского космодрома Куру - всего 20 пусков из которых один завершился аварией.