Институт "Роскосмоса" заявил о низкой окупаемости многоразовых ракет

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проекты ракет-носителей многоразового использования могут выйти на окупаемость только при значительном объеме заказов на пуски, рассказал, отвечая на вопрос РИА Новости, в рамках круглого стола "Мировой космический рынок: тенденции и перспективы развития" директор департамента по проектам операционной эффективности АО "Организация "Агат" (головной экономический институт Роскосмоса) Алексей Долгов.
"Только при значительном объеме потребления, которого добилась, скажем так, неформальными методами SpaceX, только за счёт собирания заказов с половины рынка, мы можем добиться окупаемости проектов ракет-носителей лёгкого и среднего класса", - сказал он.
В то же время, по его словам, в случае уменьшения стоимости запусков, сам рынок космических пусков может вырасти, и тогда откроется возможность для выхода на окупаемость новых проектов многоразовых ракет.
SpaceX, разработавшая ракету Falcon 9, в 2019 году провела 11 пусков своих ракет, запланировано ещё два. При этом всего в мире осуществлено 87 пусков, из которых 82 удачных.
С начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На ракеты "Протон-М" и "Союз", а также другие российские носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. В 2012 году произошло первое снижение количества запусков, а после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала "отъедать" американская SpaceX.
В 2016 году Россия по общему количеству пусков уступила США и Китаю, заняв третье место. В 2017 году американская коммерческая компания SpaceX с одной ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе. В 2018 году SpaceX запустила в космос больше ракет, чем вся российская космическая отрасль, включая пуски в интересах Минобороны и с французского космодрома Куру - всего 20 пусков из которых один завершился аварией.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что новые российские ракеты "Союз-5" и "Союз-6", проектируемые "Роскосмосом", будут готовы "драться" за коммерческий рынок запусков с зарубежными носителями. Также он сообщил, что многоразовые ракеты-носители компании SpaceX выйдут на окупаемость ближе к 50-му пуску.
Также ранее Рогозин заявлял, что глава SpaceX Илон Маск демпингует на рынке, продавая пуски американским военным дороже, чем на коммерческом рынке. Также, по словам главы Роскосмоса, Маск не знает реальную стоимость своих ракет, а его запускам помогает более южное расположение американских космодромов, чем расположение Байконура.
Также ранее сообщалось, что в России будет создана своя многоразовая ракета - крылатая. Однако она будет относиться к классу сверхлегких ракет.