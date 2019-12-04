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Сербия не намерена снижать уровень сотрудничества с Россией
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РИА Новости

Сербия не намерена снижать уровень сотрудничества с Россией

17:11 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Сербия не будет снижать уровень сотрудничества с Россией, несмотря на стремление в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Сербия находится на европейском пути, но Сербия подписала и торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом. И несмотря на то, что Сербия на европути, мы не будем снижать объем сотрудничества и не будем становиться меньшими друзьями с Россией", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что Сербия никому не позволит вмешиваться в отношения с Российской Федерацией. "Мы нашу дружбу будем беречь, культивировать. Нашу близость мы будем защищать, наше братство мы будем выращивать и дальше. Никто не может у нас это отнять, несмотря на все попытки. Многочисленным представителям разных стран я говорил это", - сказал сербский лидер.
Вучич добавил, что "мы свое сотрудничество с Российской Федерацией продолжим, несмотря на все то, что бы кто ни говорил". "И мы уверены, что это будет на пользу и на благо и русского, и сербского народа", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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