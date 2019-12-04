Сербия не намерена снижать уровень сотрудничества с Россией

"Сербия находится на европейском пути, но Сербия подписала и торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом. И несмотря на то, что Сербия на европути, мы не будем снижать объем сотрудничества и не будем становиться меньшими друзьями с Россией", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что Сербия никому не позволит вмешиваться в отношения с Российской Федерацией. "Мы нашу дружбу будем беречь, культивировать. Нашу близость мы будем защищать, наше братство мы будем выращивать и дальше. Никто не может у нас это отнять, несмотря на все попытки. Многочисленным представителям разных стран я говорил это", - сказал сербский лидер.