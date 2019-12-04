Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по "Турецкому потоку"

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи

"Что касается возможного участия Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток". Да, это возможно", - сказал он, добавив, что российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят этот вопрос. "Мы готовы", - заверил российский президент.

Он отметил, что сербский участок газопровода от Болгарии до Венгрии почти готов. "90% труб уже уложено, на 85% они уже готовы. Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель", - добавил президент.

Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года. Вучич ранее заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также при поддержке "Газпрома" расширять подземное газохранилище "Банатский двор".