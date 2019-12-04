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Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по "Турецкому потоку"
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РИА Новости

Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по "Турецкому потоку"

17:05 04.12.2019 (обновлено: 17:45 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Участие Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток" возможно, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.
"Что касается возможного участия Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток". Да, это возможно", - сказал он, добавив, что российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят этот вопрос. "Мы готовы", - заверил российский президент.
Он отметил, что сербский участок газопровода от Болгарии до Венгрии почти готов. "90% труб уже уложено, на 85% они уже готовы. Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель", - добавил президент.
Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич сообщал в ноябре РИА Новости, что в 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году. Инфраструктура в Болгарии для приема газа "Турецкого потока" должна быть построена в первой половине 2020 года. Вучич ранее заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также при поддержке "Газпрома" расширять подземное газохранилище "Банатский двор".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск "Турецкого потока" планируется до конца 2019 года. "Газпром" во вторник сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".
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