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Трамп назвал Трюдо двуличным
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РИА Новости

Трамп назвал Трюдо двуличным

17:03 04.12.2019 (обновлено: 17:04 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент CША Дональд Трамп назвал двуличным премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который, предположительно, насмехался над ним в кулуарах саммита НАТО.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно общение группы глав государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Они обсуждают чье-то опоздание на саммит, причем премьер Великобритании Борис Джонсон говорит, что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут, а Трюдо отмечает, что у окружения главы государства "отвисла челюсть". СМИ предположили, что речь идет о Трампе.
Журналисты президентского пула спросили Трампа в Лондоне, что он думает по поводу этих комментариев Трюдо.
"Он двуличный", - сказал Трамп, но тут же добавил, что канадский премьер "очень милый парень".
"Правда в том, что я ему поставил на вид, что он не платит 2% (ВВП на оборонные расходы - ред.), и он этим недоволен", - заявил Трамп.
Трамп много раз встречался с Трюдо, все встречи проходили в дружеской атмосфере, но впоследствии между лидерами случались заочные перебранки по разногласиям двух стран.
Президент США Дональд Трамп
20 сентября, 19:48
Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме
19232002
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Саммит НАТО в ЛондонеДжастин ТрюдоДональд ТрампНАТОКанадаСШАВ мире
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