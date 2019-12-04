Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

"Мы говорим с Россией о многих вещах, имея в виду прекращение ядерного (оружия) и создания ядерного (оружия). С моей точки зрения, сегодня это самая большая проблема для всего мира. Я думаю, что эта проблема больше, чем любая другая проблема, которая есть сегодня у мира, и мы очень упорно работаем над этим. Он (президент России Владимир Путин — ред.) хочет, чтобы что-то произошло, и я тоже, и Китай тоже", - сказал Трамп.