Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут работу с РФ по ядерным вопросам и хотят достичь результата совместно с КНР.
Журналисты президентского пула спросили Трампа в кулуарах саммита НАТО об инициативе президента России Владимира Путина по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
"Мы говорим с Россией о многих вещах, имея в виду прекращение ядерного (оружия) и создания ядерного (оружия). С моей точки зрения, сегодня это самая большая проблема для всего мира. Я думаю, что эта проблема больше, чем любая другая проблема, которая есть сегодня у мира, и мы очень упорно работаем над этим. Он (президент России Владимир Путин — ред.) хочет, чтобы что-то произошло, и я тоже, и Китай тоже", - сказал Трамп.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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СШA ранее вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но предложили подумать над заключением нового договора об ограничении стратегических вооружений. Администрация Трампа заявила, что такой договор должен включать не только США и РФ, но и КНР.