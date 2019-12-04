Путин отметил уровень экономического сотрудничества России и Сербии

"На хороший уровень вышло российско-сербское экономическое взаимодействие. В 2018 году двусторонняя торговля составила 2,2 миллиарда долларов, в январе-сентябре взаимный товарооборот вырос еще на 9,5%. Российское капиталовложение в сербскую экономику превысило 4 миллиарда долларов. В числе крупнейших инвесторов наша энергетическая корпорация "Газпром нефть", которая вложила в дочернюю фирму "Нефтяная индустрия Сербии" около 3 миллиардов долларов, и до 2025 года намерена инвестировать еще 1,4 миллиарда долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.