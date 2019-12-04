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Путин отметил уровень экономического сотрудничества России и Сербии
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РИА Новости

Путин отметил уровень экономического сотрудничества России и Сербии

17:00 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. "Газпром нефть" вложила в дочернюю компанию в Сербии около 3 миллиардов долларов, намерена вложить еще 1,4 миллиарда долларов до 2025 года, заявил президент России Владимир Путин.

"На хороший уровень вышло российско-сербское экономическое взаимодействие. В 2018 году двусторонняя торговля составила 2,2 миллиарда долларов, в январе-сентябре взаимный товарооборот вырос еще на 9,5%. Российское капиталовложение в сербскую экономику превысило 4 миллиарда долларов. В числе крупнейших инвесторов наша энергетическая корпорация "Газпром нефть", которая вложила в дочернюю фирму "Нефтяная индустрия Сербии" около 3 миллиардов долларов, и до 2025 года намерена инвестировать еще 1,4 миллиарда долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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Межгосударственные отношения России и Сербии
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Александр ВучичВладимир ПутинСербияРоссияЭкономика
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