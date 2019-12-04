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2019-12-04T17:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561965162.html
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

16:58 04.12.2019 (обновлено: 17:15 04.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает газопровод "Северный поток — 2" проблемой, но с санкциями на его счет не определился.
США выступают против проекта, который, по их утверждению, может ослабить энергобезопасность Европы, и грозят его участникам санкциями.
Журналисты спросили Трампа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах саммита НАТО в Лондоне, собирается ли он ввести санкции по "Северному потоку — 2", в том числе против ФРГ.

"Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", — сказал Трамп.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Саммит НАТО в ЛондонеСеверный поток — 2Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
введи санкции против вводителей санкции. слово "санкции" вызывает в России лишь равнодушные зевки. эта тактика не работала при Обаме еще, а Донни до сих пор не понял и думает что может Россию чем-то напугать. Россию напугать может только она сама. а рыжих клоунов только поляки боятся да японцы
4 декабря, 17:00
Yerik Beissen
3420003
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