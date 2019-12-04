Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

"Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", — сказал Трамп.