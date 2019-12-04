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Путин: Россия готова поддержать компромиссные решения кризиса в Косово
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РИА Новости

Путин: Россия готова поддержать компромиссные решения кризиса в Косово

16:55 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовского кризиса, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, заявил в ходе пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров президент РФ Владимир Путин.
"Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, мы безусловно поддержим позицию Сербии", - сказал он.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
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