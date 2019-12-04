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2019-12-04T22:57+0300
https://ria.ru/20191204/1561964848.html
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
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РИА Новости

Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

16:54 04.12.2019 (обновлено: 22:57 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Очередная трехсторонняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Вчера, 17:05
Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по "Турецкому потоку"
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Александр ВучичЕврокомиссияАлександр НовакВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Киев готов заморозить всех жителей Украины, украсть весь газ предназначенный для Европы - лишь бы показать всему миру что Россия газовый шантажист Европы :)) на самом деле Украина лишь показывает Европе свой уровень. и какое к ней может быть доверие как к надежному транзитеру газа? если она как раз таки и занимается транзитным шантажом! ставит условия невыполнимые и потом плачет, размазывая замерзшие сопли - вот смотри США и Европе - русские на обидели
4 декабря, 16:58
Yerik Beissen
261414012
Прежней жёсткости про чушь и тому подобное уже не присутствует.Наверно будет также,как и нефтяным контрактом.
4 декабря, 17:31
алексей
1564015172
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