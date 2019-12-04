Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.