Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении

Президент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спецследственная служба Спецследственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах.

"Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства <...> 489,16 миллиона драмов (свыше миллиона долларов)", — сообщается на сайте службы.

"Бархатная революция"

В Армении в апреле прошлого года прошли акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания премьер-министром Саргсяна. Вскоре бывший глава государства был вынужден подать в отставку.

После этого на пост главы правительства был избран лидер оппозиции Никол Пашинян. Против ряда бывших руководителей страны, в том числе еще одного экс-президента, Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.