Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спецследственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах.
"Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства <...> 489,16 миллиона драмов (свыше миллиона долларов)", — сообщается на сайте службы.
"Бархатная революция"
В Армении в апреле прошлого года прошли акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания премьер-министром Саргсяна. Вскоре бывший глава государства был вынужден подать в отставку.
После этого на пост главы правительства был избран лидер оппозиции Никол Пашинян. Против ряда бывших руководителей страны, в том числе еще одного экс-президента, Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.
Ранее Саргсян заявил, что не боится возможного задержания, но опасается "разрушительной политики безответственных популистов".