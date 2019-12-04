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Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении
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РИА Новости

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении

16:54 04.12.2019 (обновлено: 17:57 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
Президент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спецследственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах.

"Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства <...> 489,16 миллиона драмов (свыше миллиона долларов)", — сообщается на сайте службы.

"Бархатная революция"

В Армении в апреле прошлого года прошли акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания премьер-министром Саргсяна. Вскоре бывший глава государства был вынужден подать в отставку.
После этого на пост главы правительства был избран лидер оппозиции Никол Пашинян. Против ряда бывших руководителей страны, в том числе еще одного экс-президента, Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.
Ранее Саргсян заявил, что не боится возможного задержания, но опасается "разрушительной политики безответственных популистов".
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
8 ноября, 11:50
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Серж СаргсянАрменияВ мире
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