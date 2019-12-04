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2019-12-04T16:48+0300
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Эксперт рассказал, какие стартапы пользуются спросом за рубежом
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РИА Новости

Эксперт рассказал, какие стартапы пользуются спросом за рубежом

16:48 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Компании и инвесторы в США интересуются больше стартапами в области искусственного интеллекта, в Европе - промышленного "интернета вещей", а в Азии - финтеха и блокчейна, а также образования, впрочем, как и в Европе тоже, рассказал РИА Новости генеральный директор компании GVA, программный директор экспортного направления рабочего интенсива НТИ "Зимний остров" Замир Шухов, говоря о зарубежных перспективах стартапов из РФ.
"На рынке Индии очень интересны наши EdTech-стартапы (новые образовательные технологии - ред.), в Кремниевой долине сейчас очень интересуются стартапами в области искусственного интеллекта. На европейских рынках - нам коллеги говорили, что там большой интерес есть к b2b-решениям в области промышленного "интернета вещей": в Европе промышленность на высоком уровне и технологии, которые позволяют ей быть эффективнее, наиболее интересны. Образовательными технологиями там тоже интересуются", - сообщил он в кулуарах интенсива.
"В регионе AMEA (Африка, Ближний Восток и другая близлежащая Азия - ред.) стартапы, которые занимаются образовательным контентом, агротехнологиями, "заходят" хорошо. Финтех, технология блокчейн в Азии популярны, японские коллеги говорили, что им интересны блокчейн-криптобиржи", - добавил эксперт.
Рабочий интенсив "Зимний остров" проходит с 1 по 4 декабря в Сочи на площадке "Адлер Арены". Задача интенсива - создание совместных цифровых продуктов, проектов для цифровой экономики, поддержки стартапов.
Участниками интенсива стали 1,5 тысячи специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов, а также представители органов власти и образовательных организаций. Организаторами мероприятия выступили платформа НТИ, "Университет 20.35", АСИ, РВК, АНО "Цифровая экономика", а также профильные федеральные министерства.
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Вчера, 13:14
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Замир ШуховФинтехАгентство стратегических инициатив (АСИ)Ближний ВостокАзияСШАТехнологииЭкономика
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