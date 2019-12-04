Эксперт рассказал, какие стартапы пользуются спросом за рубежом

"На рынке Индии очень интересны наши EdTech-стартапы (новые образовательные технологии - ред.), в Кремниевой долине сейчас очень интересуются стартапами в области искусственного интеллекта. На европейских рынках - нам коллеги говорили, что там большой интерес есть к b2b-решениям в области промышленного "интернета вещей": в Европе промышленность на высоком уровне и технологии, которые позволяют ей быть эффективнее, наиболее интересны. Образовательными технологиями там тоже интересуются", - сообщил он в кулуарах интенсива.