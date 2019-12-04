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В НАТО отметили растущее влияние Китая
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РИА Новости

В НАТО отметили растущее влияние Китая

16:42 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО). Архивное фото
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. НАТО видит растущее влияние Китая в мировой политике, говорится в итоговом заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита глав государств альянса.
"Мы отмечаем растущее влияние Китая, и международная политика состоит как из ряда возможностей, так и вызовов. Нам необходимо совместно в альянсе решить эти вопросы", - отмечается в документе.
В коммюнике говорится, что блок продолжит принимать меры по кибер- и энергетической безопасности.
"Мы продолжим укреплять… нашу критически важную инфраструктуру и нашу энергобезопасность. НАТО и союзники намерены обеспечить безопасность наших коммуникационных систем, включая сети 5G", - сказано в документе.
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3 декабря, 15:42
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