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Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"
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РИА Новости

Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"

16:41 04.12.2019 (обновлено: 23:50 04.12.2019)
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© AP Photo / Virginia Mayo, FileСимвол НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Символ НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Символ НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек — РИА Новости, Мария Табак. НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости декларации по итогам встречи лидеров стран альянса в Великобритании.

"Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создало значительные риски для евроатлантической безопасности", — говорится в тексте документа.

Здание министерства иностранных дел РФ
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Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России. "Агрессивные действия России создают угрозу для евроатлантической безопасности", — говорится в тексте документа.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Саммит НАТО в ЛондонеВыход США из договора о РСМДНАТОВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот ведь напасть какая!Себя в зеркале не видят!Зато какие у них мечтания!!!!!!!!!
4 декабря, 17:08
Рашид Юнусов
7130013
Сдавайтесь, легче жить будет
4 декабря, 17:03
kko257522
42211003
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