Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"

"Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создало значительные риски для евроатлантической безопасности", — говорится в тексте документа.
Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России. "Агрессивные действия России создают угрозу для евроатлантической безопасности", — говорится в тексте документа.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.