Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"

"Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создало значительные риски для евроатлантической безопасности", — говорится в тексте документа.