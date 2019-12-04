Путин рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной сфере

"Представители вооруженных сил Сербии на ежегодной основе участвуют в Международных армейских играх в России, совместных учениях, конференциях по вопросам безопасности. В сербском городе Ниш действует современный гуманитарный центр, занимающийся оказанием помощи в преодолении последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - добавил российский лидер.