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Путин рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной сфере
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РИА Новости

Путин рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной сфере

16:40 04.12.2019 (обновлено: 17:04 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Россия и Сербия сотрудничают в военной сфере, Москва оказывает поддержку Белграду в поддержании обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, наша страна оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
Вчера, 00:57
Межгосударственные отношения России и Сербии
Путин отметил, что компании российского ВПК не только поставляют сербским партнерам современное вооружение, они также наладили тесную производственную кооперацию.
"Представители вооруженных сил Сербии на ежегодной основе участвуют в Международных армейских играх в России, совместных учениях, конференциях по вопросам безопасности. В сербском городе Ниш действует современный гуманитарный центр, занимающийся оказанием помощи в преодолении последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - добавил российский лидер.
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Александр ВучичВладимир ПутинСербияРоссияПолитика
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