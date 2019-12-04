Путин рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной сфере

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Россия и Сербия сотрудничают в военной сфере, Москва оказывает поддержку Белграду в поддержании обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, наша страна оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.
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Путин отметил, что компании российского ВПК не только поставляют сербским партнерам современное вооружение, они также наладили тесную производственную кооперацию.
"Представители вооруженных сил Сербии на ежегодной основе участвуют в Международных армейских играх в России, совместных учениях, конференциях по вопросам безопасности. В сербском городе Ниш действует современный гуманитарный центр, занимающийся оказанием помощи в преодолении последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - добавил российский лидер.