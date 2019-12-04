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Путин назвал переговоры с Вучичем содержательными и полезными
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РИА Новости

Путин назвал переговоры с Вучичем содержательными и полезными

16:40 04.12.2019 (обновлено: 16:55 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем были содержательными и полезными, прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.
"Завершились переговоры с президентом Сербии, господином Вучичем, которые прошли, как это всегда бывает при наших встречах, в дружественной, конструктивной атмосфере. Мы подробно обсудили весь комплекс российско-сербского взаимодействия", - сказал Путин по итогам переговоров.
Он также добавил, что переговоры были содержательными и полезными.
По его словам, стороны обменялись мнениями о ситуации на Балканах, прежде всего вокруг Косово, а также по другим актуальным региональным проблемам. Он добавил, что отношения двух стран имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу и взаимопомощь.
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