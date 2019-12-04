Путин назвал переговоры с Вучичем содержательными и полезными

"Завершились переговоры с президентом Сербии, господином Вучичем, которые прошли, как это всегда бывает при наших встречах, в дружественной, конструктивной атмосфере. Мы подробно обсудили весь комплекс российско-сербского взаимодействия", - сказал Путин по итогам переговоров.

Он также добавил, что переговоры были содержательными и полезными.

По его словам, стороны обменялись мнениями о ситуации на Балканах, прежде всего вокруг Косово, а также по другим актуальным региональным проблемам. Он добавил, что отношения двух стран имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу и взаимопомощь.