Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-04T17:07+0300
https://ria.ru/20191204/1561963892.html
Россия передаст Сербии манускрипт Мирославова Евангелия
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/34/1561963483_0:88:2733:1625_1036x0_80_0_0_99116e0aa7a238fcd3b00a4a119ef6c3.jpg
РИА Новости

Россия передаст Сербии манускрипт Мирославова Евангелия

16:39 04.12.2019 (обновлено: 17:07 04.12.2019)
175
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Сербии в скором времени будет передан ценный манускрипт Мирославова Евангелия.

"В скором времени Сербии будет передана и хранящаяся в России ценнейшая сербская реликвия – манускрипт Мирославова Евангелия", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Он также отметил, что Россия оказывает содействие в формировании внутреннего убранства храма Святого Саввы в Белграде. "До конца года будут завершены работы над его центральной и алтарной частями", - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Москва и Белград договорились об обмене культурными ценностями: России будут переданы несколько ранних работ Николая Рериха, а сербская сторона получит пергамент, изъятый в XIX веке из Мирославова Евангелия. Церемония подписания двусторонних документов состоялась в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
Вчера, 00:57
Межгосударственные отношения России и Сербии
Мирославово Евангелие - старейшая сербская рукописная книга на кириллице, была создана в городе Котор в 80-х годах XII века по заказу князя Мирослава, брата основателя государства Стефана Немани. Известно уникальными позолоченными миниатюрами. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, затем перевезена в Белград. В середине XIX века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге, где он и хранится до сих пор. В годы Второй мировой войны страница уцелела от гитлеровских бомбежек, власти Сербии неоднократно поднимали тему ее возвращения.
1500003
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВладимир ПутинСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Екатеринбурге. 14 июля 2018
РПЦ: российская семья - это не мрачный застенок и не пыточная камера
Президент России Владимир Путин
Путин отметил развитие системы предупреждения о ракетном нападении
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Путин назвал переговоры с Вучичем содержательными и полезными
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского перевозчика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО
Лидеры стран НАТО приняли решение об усилении боеготовности сил
Сергей Гаврилов
Гаврилов поддержал позицию РПЦ по проекту против домашнего насилия
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Лидеры стран НАТО признали космос фронтом военных операций
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Сербия купила новые российские вооружения по совету Путина
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл призвал приводить детей в храм в раннем возрасте
Посол США на Украине Джеффри Пайетт
Посол США поблагодарил греческого митрополита за признание ПЦУ
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
Путин рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной сфере
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2019
Путин: Россия готова поддержать компромиссные решения кризиса в Косово
Ракетный комплекс Авангард
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по "Турецкому потоку"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния