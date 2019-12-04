Россия передаст Сербии манускрипт Мирославова Евангелия

"В скором времени Сербии будет передана и хранящаяся в России ценнейшая сербская реликвия – манускрипт Мирославова Евангелия", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Он также отметил, что Россия оказывает содействие в формировании внутреннего убранства храма Святого Саввы в Белграде. "До конца года будут завершены работы над его центральной и алтарной частями", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Москва и Белград договорились об обмене культурными ценностями: России будут переданы несколько ранних работ Николая Рериха, а сербская сторона получит пергамент, изъятый в XIX веке из Мирославова Евангелия. Церемония подписания двусторонних документов состоялась в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград.

Мирославово Евангелие - старейшая сербская рукописная книга на кириллице, была создана в городе Котор в 80-х годах XII века по заказу князя Мирослава, брата основателя государства Стефана Немани. Известно уникальными позолоченными миниатюрами. До 1896 года рукопись находилась в монастыре Хиландар на Афоне, затем перевезена в Белград. В середине XIX века ученый и епископ Порфирий (Успенский) изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге, где он и хранится до сих пор. В годы Второй мировой войны страница уцелела от гитлеровских бомбежек, власти Сербии неоднократно поднимали тему ее возвращения.