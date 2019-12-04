Пушкина ответила на критику проекта о профилактике семейного насилия

"Как депутат Государственной думы и один из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия я искренне рада, что наша работа вызывает широкий общественный интерес. Хорошо, что и Русская православная церковь озвучила свою позицию на этот счет. Я с большим интересом послушала сегодня проповедь патриарха Кирилла, в которой предстоятель РПЦ дал личную оценку существующей проблеме", - сказала Пушкина РИА Новости.

Она заявила, что разделяет позицию патриарха Кирилла о том, что семейное насилие недопустимо и это "великий грех". При этом депутат выразила сожаление в связи с тем, что заявление патриаршей комиссии не содержит предложений, как сделать так, чтобы принцип недопустимости насилия в семье не просто декларировался, а соблюдался.

"Представители Русской православной церкви пользуются огромным авторитетом, но, вместе с тем не обладают правом законодательной инициативы. Законотворчество - это дело депутатского корпуса. Согласна с тем, что государство не должно вмешиваться в дела семьи, но оно обязано защищать своих граждан, в том числе многочисленных жертв домашнего насилия. Мнение РПЦ должно быть обосновано, а не голословно, как и мнение любого гражданина или общественного объединения, желающего повлиять на судьбу нашего закона. Мы приглашаем к конструктивному диалогу всех, кто неравнодушен к проблеме семейно-бытового насилия в России, в том числе, представителей Русской православной церкви", - заключила Пушкина.