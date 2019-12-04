НАТО подтвердила, что диалог с Россией возможен

"Мы остаемся открытыми к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России позволят это сделать", - говорится в документе.
В документе отмечается, что НАТО - оборонный альянс и не представляет никакой угрозы.
"Мы используем наши военные возможности для обеспечения безопасности во всех направлениях. Мы приняли решение повысить готовность наших сил для того, чтобы противостоять угрозе с любого направления в любое время", - говорится в документе.
Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО готова к диалогу с позиции "сильного сдерживания". "Мы также провели предметную дискуссию о России и будущем контроля за вооружениями. Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми для конструктивного диалога с Россией", - сказал он журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО главным образом проводит политику сдерживания и экспансии в отношении РФ, несмотря на заявления о необходимости выстраивания отношений с Москвой.