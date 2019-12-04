НАТО подтвердила, что диалог с Россией возможен

Лидеры стран НАТО во время ежегодного саммита в отеле Grove в Уотфорде, Великобритания

УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. НАТО по-прежнему открыта для диалога и конструктивных отношений с Россией , говорится в итоговом заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита глав государств альянса.

"Мы остаемся открытыми к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России позволят это сделать", - говорится в документе.

В документе отмечается, что НАТО - оборонный альянс и не представляет никакой угрозы.

"Мы используем наши военные возможности для обеспечения безопасности во всех направлениях. Мы приняли решение повысить готовность наших сил для того, чтобы противостоять угрозе с любого направления в любое время", - говорится в документе.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО готова к диалогу с позиции "сильного сдерживания". "Мы также провели предметную дискуссию о России и будущем контроля за вооружениями. Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми для конструктивного диалога с Россией", - сказал он журналистам.