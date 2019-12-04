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2019-12-04T16:58+0300
https://ria.ru/20191204/1561963828.html
НАТО подтвердила, что диалог с Россией возможен
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РИА Новости

НАТО подтвердила, что диалог с Россией возможен

16:38 04.12.2019 (обновлено: 16:58 04.12.2019)
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© REUTERS / Peter Nicholls/PoolЛидеры стран НАТО во время ежегодного саммита в отеле Grove в Уотфорде, Великобритания
Лидеры стран НАТО во время ежегодного саммита в отеле Grove в Уотфорде, Великобритания
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. НАТО по-прежнему открыта для диалога и конструктивных отношений с Россией, говорится в итоговом заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита глав государств альянса.
"Мы остаемся открытыми к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России позволят это сделать", - говорится в документе.
В документе отмечается, что НАТО - оборонный альянс и не представляет никакой угрозы.
"Мы используем наши военные возможности для обеспечения безопасности во всех направлениях. Мы приняли решение повысить готовность наших сил для того, чтобы противостоять угрозе с любого направления в любое время", - говорится в документе.
Саммит НАТО в Великобритании
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Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО готова к диалогу с позиции "сильного сдерживания". "Мы также провели предметную дискуссию о России и будущем контроля за вооружениями. Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми для конструктивного диалога с Россией", - сказал он журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО главным образом проводит политику сдерживания и экспансии в отношении РФ, несмотря на заявления о необходимости выстраивания отношений с Москвой.
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