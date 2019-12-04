В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

"Нет четкой политики". Политолог оценил планы Зеленского по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, есть Минские соглашения, в которых все давно прописано.