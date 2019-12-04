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Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы в 2020 году
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РИА Новости

Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы в 2020 году

16:34 04.12.2019 (обновлено: 16:58 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение приехать в Россию на празднование 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году будет отмечаться важная для всех дата - 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве", - сказал Путин по итогам переговоров.
"Мы также будем рады видеть сербских военных среди участников парада на Красной площади", - добавил он.
"Я с большой честью принял приглашение присутствовать на День Победы в Москве, это огромная честь для нас, особенно для народов, которые принадлежали к антифашистской коалиции и которые сегодня не хотят позволить перекраивание истории", - заявил со своей стороны Вучич на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 ноября, 19:18
Лавров рассказал о приглашении Пашиняна в Москву на 75-летие Победы
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СербияСочиАлександр ВучичВладимир ПутинРоссияВ мире
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