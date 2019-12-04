Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы в 2020 году

"В следующем году будет отмечаться важная для всех дата - 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве", - сказал Путин по итогам переговоров.

"Я с большой честью принял приглашение присутствовать на День Победы в Москве, это огромная честь для нас, особенно для народов, которые принадлежали к антифашистской коалиции и которые сегодня не хотят позволить перекраивание истории", - заявил со своей стороны Вучич на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.