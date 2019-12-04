Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы в 2020 году

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение приехать в Россию на празднование 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году будет отмечаться важная для всех дата - 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве", - сказал Путин по итогам переговоров.
"Мы также будем рады видеть сербских военных среди участников парада на Красной площади", - добавил он.
"Я с большой честью принял приглашение присутствовать на День Победы в Москве, это огромная честь для нас, особенно для народов, которые принадлежали к антифашистской коалиции и которые сегодня не хотят позволить перекраивание истории", - заявил со своей стороны Вучич на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.