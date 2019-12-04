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Новости Подмосковья
2019-12-04T16:36+0300
https://ria.ru/20191204/1561963453.html
Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО
https://cdn25.img.ria.ru/images/156196/32/1561963296_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_2caa70721d7d5c7a48c7b18bc58d8560.jpg
РИА Новости

Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО

16:34 04.12.2019 (обновлено: 16:36 04.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидМужчина в тренажерном зале на курсе реабилитации
Мужчина в тренажерном зале на курсе реабилитации
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подмосковные больницы получили новое медицинское оборудование для восстановления после инсультов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
Для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, закупили 146 аппаратов на общую сумму 183 миллиона рублей. Оборудование удалось получить благодаря программе "Здравоохранение Подмосковья".
Работа кабинета рентгена
29 ноября, 16:37Новости Подмосковья
Новое тяжелое медоборудование привезли в больницы Московской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что новая аппаратура позволяет начать реабилитацию немедленно.
"Это препятствует развитию острых осложнений, вторичных патологических состояний и способствует быстрому восстановлению", – сказала Огнева.
Среди оборудования, поступившего в больницы Подмосковья, есть беговые дорожки, магнитные стимуляторы, вертикализаторы, стабилотренажеры и другая техника, необходимая для восстановления после инсультов.
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область
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