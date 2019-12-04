Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подмосковные больницы получили новое медицинское оборудование для восстановления после инсультов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
Для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, закупили 146 аппаратов на общую сумму 183 миллиона рублей. Оборудование удалось получить благодаря программе "Здравоохранение Подмосковья".
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что новая аппаратура позволяет начать реабилитацию немедленно.
"Это препятствует развитию острых осложнений, вторичных патологических состояний и способствует быстрому восстановлению", – сказала Огнева.
Среди оборудования, поступившего в больницы Подмосковья, есть беговые дорожки, магнитные стимуляторы, вертикализаторы, стабилотренажеры и другая техника, необходимая для восстановления после инсультов.