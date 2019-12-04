Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО

Для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, закупили 146 аппаратов на общую сумму 183 миллиона рублей. Оборудование удалось получить благодаря программе "Здравоохранение Подмосковья".

"Это препятствует развитию острых осложнений, вторичных патологических состояний и способствует быстрому восстановлению", – сказала Огнева.

Среди оборудования, поступившего в больницы Подмосковья, есть беговые дорожки, магнитные стимуляторы, вертикализаторы, стабилотренажеры и другая техника, необходимая для восстановления после инсультов.