В Росздравнадзоре отметили снижение числа некачественных лекарств

"На сегодняшний день количество недоброкачественных препаратов в сети аптечной РФ за последние три года уменьшилось практически в два раза", - сказал он журналистам на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам.

По его словам, система контроля в РФ сейчас не только работает по показателям качества, но и ведёт исследования со специалистами из разных стран.