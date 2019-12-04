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В Росздравнадзоре отметили снижение числа некачественных лекарств
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РИА Новости

В Росздравнадзоре отметили снижение числа некачественных лекарств

16:32 04.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество недоброкачественных препаратов в аптечной сети РФ за последние три года уменьшилось практически в два раза, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день количество недоброкачественных препаратов в сети аптечной РФ за последние три года уменьшилось практически в два раза", - сказал он журналистам на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам.
По его словам, система контроля в РФ сейчас не только работает по показателям качества, но и ведёт исследования со специалистами из разных стран.
Он отметил, что отзыв препаратов, когда есть претензия к его качеству, приводит к разным последствиям: посерийному контролю, уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной продукции, снятию препаратов с производства.
Лекарства
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Здоровье - ОбществоРосздравнадзорРоссияОбщество
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