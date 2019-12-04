Губернатор поручил проверить все мосты в области после ЧП в Оренбурге

УФА, 4 дек - РИА Новости. В Оренбургской области по поручению губернатора Дениса Паслера проводится проверка всех мостовых сооружений после обрушения моста в региональной столице, сообщили в пресс-службе руководства области.

"Об этом министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин отчитался губернатору Оренбуржья на аппаратном совещании регионального правительства. Внеплановая проверка будет идти две недели силами дорожного управления региона, при необходимости будут привлечены сторонние специализированные предприятия", - сообщили в пресс-службе.

"Все мостовые сооружения, находящиеся на балансе управления, проходят регулярные плановые обследования весной и осенью. В зависимости от категории моста осмотры идут ежемесячно и еженедельно. После обрушения моста по улице Терешковой все мостовые сооружения, в том числе в муниципальных образованиях, будут проверены дополнительно", - цитирует пресс-служба министра.

По данным правительства региона, всего на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области находится 691 мост, из них в хорошем состоянии находятся 159 объектов, в удовлетворительном – 140, в неудовлетворительном –– 392 моста.