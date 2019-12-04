Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T16:26+0300
https://ria.ru/20191204/1561963013.html
Губернатор поручил проверить все мосты в области после ЧП в Оренбурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/155847/27/1558472777_0:163:2856:1769_1036x0_80_0_0_8f3839837abf22bbbcc639d993295229.jpg
РИА Новости

Губернатор поручил проверить все мосты в области после ЧП в Оренбурге

16:26 04.12.2019
142
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер
Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Денис Паслер. Архивное фото
УФА, 4 дек - РИА Новости. В Оренбургской области по поручению губернатора Дениса Паслера проводится проверка всех мостовых сооружений после обрушения моста в региональной столице, сообщили в пресс-службе руководства области.
"Об этом министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин отчитался губернатору Оренбуржья на аппаратном совещании регионального правительства. Внеплановая проверка будет идти две недели силами дорожного управления региона, при необходимости будут привлечены сторонние специализированные предприятия", - сообщили в пресс-службе.
"Все мостовые сооружения, находящиеся на балансе управления, проходят регулярные плановые обследования весной и осенью. В зависимости от категории моста осмотры идут ежемесячно и еженедельно. После обрушения моста по улице Терешковой все мостовые сооружения, в том числе в муниципальных образованиях, будут проверены дополнительно", - цитирует пресс-служба министра.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
3 декабря, 09:18
В Оренбурге следствие изучает разные версии причин обрушения моста
По данным правительства региона, всего на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области находится 691 мост, из них в хорошем состоянии находятся 159 объектов, в удовлетворительном – 140, в неудовлетворительном –– 392 моста.
Вечером 2 декабря на улице Терешковой, у выезда из города, обрушился виадук "Обход города Оренбурга", когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик Scania и легковой автомобиль "Лада Приора". Два человека пострадали, они с травмами средней степени тяжести госпитализированы. В инциденте разбираются следственные органы.
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
3 декабря, 14:22
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
010021
Обсудить 1
Денис ПаслерУфаОренбургская областьОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Курс евро поднялся до 71 рубля впервые с 1 ноября
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова
Бывший министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский
Прокурор просит для экс-депутата Рады шесть лет за атаку на посольство
Мужчина в тренажерном зале на курсе реабилитации
Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
При взрыве газа под Белгородом восемь квартир получили повреждения
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии
Руки в наручниках
Суд в Астрахани вынес мужчине приговор за убийство 15-летней давности
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
Международный день инвалидов
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
В Саратове автобус врезался в столб, 15 человек пострадали
Пакет с медицинскими отходами
В РосРАО намерены перерабатывать до 350 видов опасных отходов
Ребенок в больнице
В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Делегация КПРФ посетит Китай
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
В Приморье моряки получили три миллиона рублей долга по зарплате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран
Атомный лихтеровоз Севморпуть
Датский бизнес заинтересован в развитии Севморпути, заявил посол Дании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
Лента новостейМолния