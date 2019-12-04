Кузнецова обратится к правительству из-за нехватки лекарств для детей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что подготовила обращение в правительство РФ по поводу нехватки лекарств для детей в больницах и аптеках.
Он отметила, что обсудила эту проблему с экспертами, пациентским и родительским сообществами. "Мы его (документ) сейчас подготовили к отправке в правительство Российской Федерации для того, чтобы разобраться с ситуацией, которая возникла... (Которая) приводит к той ситуации, которая сегодня есть – недоступности препаратов, которые помогали детям, по мнению родителей, докторов, более действенно, чем те, которые появились после", - сказала Кузнецова журналистам.
Омбудсмен также предложила кабмину рассмотреть вопрос "постепенного перехода (с зарубежных лекарств на российские лекарства) с постоянным мониторингом и анализом действия "дженериков".
"Документ будет направлен в правительство для того, чтобы разобраться с ситуацией, которая возникла в ходе реализации программы "Фарма 2020" ("Развитие фармацевтической медицинской промышленности на 2013-2020 годы" – ред.)", - уточнили в пресс-службе аппарата омбудсмена.
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