Кузнецова обратится к правительству из-за нехватки лекарств для детей

Он отметила, что обсудила эту проблему с экспертами, пациентским и родительским сообществами. "Мы его (документ) сейчас подготовили к отправке в правительство Российской Федерации для того, чтобы разобраться с ситуацией, которая возникла... (Которая) приводит к той ситуации, которая сегодня есть – недоступности препаратов, которые помогали детям, по мнению родителей, докторов, более действенно, чем те, которые появились после", - сказала Кузнецова журналистам.