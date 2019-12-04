Донцова призналась, что ей жалко своих читателей

"Мне по большей части жалко своих читателей, судя по Instagram и по вопросам, которые люди задают, складывается впечатление, что они не очень счастливы в жизни. Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть", - сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной 20-летию серии ее книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву.