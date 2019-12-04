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2019-12-04T16:24+0300
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Донцова призналась, что ей жалко своих читателей
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РИА Новости

Донцова призналась, что ей жалко своих читателей

16:24 04.12.2019
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© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
Российская писательница Дарья Донцова
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
Российская писательница Дарья Донцова. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Писательница Дарья Донцова заявила, что ей жалко своих читателей, многим из них ей приходится объяснять, как стать счастливыми.

"Мне по большей части жалко своих читателей, судя по Instagram и по вопросам, которые люди задают, складывается впечатление, что они не очень счастливы в жизни. Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть", - сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной 20-летию серии ее книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву.

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Донцова представила на пресс-конференции новый детектив про Васильеву "Царевич с плохим резюме".
"В новой книге полковник полиции Дегтярев уходит на пенсию, вернее, "его ушли". Вместе с Дашей он организует детективное агентство "Дегтярев Плаза Тюх", он хотел назвать его "Нюх", но описался в учредительских документах", - сказала Донцова.
Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев рассказал, что цикл о Даше Васильевой существует 20 лет в одном оформлении и "не снижает оборотов", он по-прежнему популярен, а Донцова - самый читаемый автор в России.
"У Донцовой всего вышло 219 книг, что абсолютный рекорд среди писателей, суммарный тираж ее произведений составил 200 миллионов экземпляров", - рассказал Капьев.
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КультураДарья ДонцоваРоссия
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