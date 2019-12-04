В Чувашии дан старт проекту "Фитнес-Стар. Долголетие в наших руках"

ЧЕБОКСАРЫ, 4 дек – РИА Новости. В Чувашии стартовала реализация проекта "Фитнес-Стар. Долголетие в наших руках", который получил грантовую поддержку президента, сообщает пресс-служба республиканского министерства физической культуры и спорта.

В пресс-службе отметили, что проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, формирование устойчивых привычек к занятиям спортом лиц старшего возраста.

В рамках проекта в ближайшие дни в разных городах и районах республики пройдут семинары, лекции и мастер-классы по фитнес–аэробике, в которых могут принять участие специалисты образовательных организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования и волонтёры в возрасте "60 плюс".