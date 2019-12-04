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Чувашская Республика
2019-12-04T16:09+0300
https://ria.ru/20191204/1561962152.html
В Чувашии дан старт проекту "Фитнес-Стар. Долголетие в наших руках"
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40886/66/408866646_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a45f6281e44d2a0fb69ef72199cf7e17.jpg
РИА Новости

В Чувашии дан старт проекту "Фитнес-Стар. Долголетие в наших руках"

16:09 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Симов / Перейти в фотобанкТренажерный зал
Тренажерный зал
© РИА Новости / Сергей Симов
Перейти в фотобанк
Тренажерный зал
ЧЕБОКСАРЫ, 4 дек – РИА Новости. В Чувашии стартовала реализация проекта "Фитнес-Стар. Долголетие в наших руках", который получил грантовую поддержку президента, сообщает пресс-служба республиканского министерства физической культуры и спорта.
В пресс-службе отметили, что проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, формирование устойчивых привычек к занятиям спортом лиц старшего возраста.
В рамках проекта в ближайшие дни в разных городах и районах республики пройдут семинары, лекции и мастер-классы по фитнес–аэробике, в которых могут принять участие специалисты образовательных организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования и волонтёры в возрасте "60 плюс".
По словам руководителя региональной федерации фитнес-аэробики Оксаны Вербиной, в ходе реализации проекта планируется подготовить группы наставников и волонтеров возрастной группы "60 плюс", перенести опыт на соседние регионы, внедрить инновационные методы комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий, разработать и составить необходимый материал для проведения подобных мероприятий.
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