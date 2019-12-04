Фильм "Скайуокер: Восход" расскажет историю Финна

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, что в девятом эпизоде франшизы будут рассказаны подробности прошлого некоторых героев, сообщает Vanity Fair.
По его словам, в фильме будет много внимания уделено напарнику Рэй — Финну. Так, в частности, станет известно, как он стал штурмовиком и как попал в ряды Первого Ордена.
Кличку Финн дал герою Джона Бойеги пилот Сопротивления По Дэмерон, которому тот помог освободиться из тюремного отсека. В ее основе – две первые буквы его личного номера FN-2187.
"Я бы сказал, что про каждого персонажа станут известны новые подробности. Я не говорю о том, что мы выясним все об их детстве и о том, как они стали теми, кем стали, но в фильме будет много моментов из прошлого Финна, По, и, конечно, Кайло и Рей, а также истории некоторых других новых героев", — пояснил Абрамс.
Премьера ленты в РФ запланирована на 19 декабря.