Фильм "Скайуокер: Восход" расскажет историю Финна

По его словам, в фильме будет много внимания уделено напарнику Рэй — Финну. Так, в частности, станет известно, как он стал штурмовиком и как попал в ряды Первого Ордена.

"Я бы сказал, что про каждого персонажа станут известны новые подробности. Я не говорю о том, что мы выясним все об их детстве и о том, как они стали теми, кем стали, но в фильме будет много моментов из прошлого Финна, По, и, конечно, Кайло и Рей, а также истории некоторых других новых героев", — пояснил Абрамс.