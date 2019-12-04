Росстат представил слоган переписи населения 2020 года

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Росстат представил слоган всероссийской переписи населения 2020 года - "Создаем будущее!" на международном форуме добровольцев в Сочи.
В октябре состоялась презентация логотипа всероссийской переписи населения 2020 года, выбранного по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров. Теперь на международном форуме добровольцев в Сочи после старта проекта "Волонтеры переписи" был представлен слоган переписи, который стал ответом на ассоциацию переписи с надеждами на будущее у россиян. Представленный слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года.
"Новый слоган переписи - "Создаем будущее!", - заявил на форуме руководитель Росстата Павел Малков.
Он отметил, что девиз "Создаем будущее!" как нельзя лучше перекликается с атмосферой международного форума добровольцев.
24 октября, 03:13Росстат рассказал, как пройти перепись населения через интернет
В 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом "Впиши себя в историю России!", а в 2010 году – "России важен каждый!".
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.