Росстат представил слоган переписи населения 2020 года

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Росстат представил слоган всероссийской переписи населения 2020 года - "Создаем будущее!" на международном форуме добровольцев в Сочи.

В октябре состоялась презентация логотипа всероссийской переписи населения 2020 года, выбранного по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров. Теперь на международном форуме добровольцев в Сочи после старта проекта "Волонтеры переписи" был представлен слоган переписи, который стал ответом на ассоциацию переписи с надеждами на будущее у россиян. Представленный слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года.

"Новый слоган переписи - "Создаем будущее!", - заявил на форуме руководитель Росстата Павел Малков

Он отметил, что девиз "Создаем будущее!" как нельзя лучше перекликается с атмосферой международного форума добровольцев.

В 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом "Впиши себя в историю России!", а в 2010 году – "России важен каждый!".