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Росстат представил слоган переписи населения 2020 года
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РИА Новости

Росстат представил слоган переписи населения 2020 года

16:01 04.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения 2010
Всероссийская перепись населения 2010
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Росстат представил слоган всероссийской переписи населения 2020 года - "Создаем будущее!" на международном форуме добровольцев в Сочи.
В октябре состоялась презентация логотипа всероссийской переписи населения 2020 года, выбранного по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров. Теперь на международном форуме добровольцев в Сочи после старта проекта "Волонтеры переписи" был представлен слоган переписи, который стал ответом на ассоциацию переписи с надеждами на будущее у россиян. Представленный слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года.
"Новый слоган переписи - "Создаем будущее!", - заявил на форуме руководитель Росстата Павел Малков.
Он отметил, что девиз "Создаем будущее!" как нельзя лучше перекликается с атмосферой международного форума добровольцев.
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24 октября, 03:13
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В 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под девизом "Впиши себя в историю России!", а в 2010 году – "России важен каждый!".
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.
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Павел МалковРосстатСочиРоссияОбщество
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