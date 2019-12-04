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2019-12-05T00:47+0300
https://ria.ru/20191204/1561961425.html
В Большом театре представили "Дидону и Энея" с новым прологом
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РИА Новости

В Большом театре представили "Дидону и Энея" с новым прологом

18:19 04.12.2019 (обновлено: 00:47 05.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Бабушкин / Перейти в фотобанкИсторическая сцена Большого театра
Историческая сцена Большого театра
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Свежее прочтение барочной оперы о трагической любви троянского героя Энея к царице Карфагена Дидоне представили на Новой сцене Большого театра.
В основе постановки – партитура британского композитора конца XVII века Генри Перселла "Дидона и Эней", пролог к которой был утерян. В нынешней версии создатели написали его заново, рассказав свою версию событий, произошедших до того, как главная героиня основала Карфаген.

"Самое необычное в постановке то, что в ней рассказывается история Дидоны до ее встречи с Энеем, - рассказал журналистам режиссер Венсан Уге. – Думаю, что не было ни одной версии, где бы речь шла о том, что случилось до того, когда начинается действие оперы. Это самое необычное и это совершенно меняет нашу точку зрения на произведение".

Такой приквел заставляет зрителя переосмыслить отношение к персонажам. Дидона поначалу предстает коварной обманщицей, а Эней – потерянным и поневоле вовлеченным в интриги.
Создатели нашли новые смыслы в старинной опере: по мнению режиссера, каждое поклонение прочитывает ее по-разному. "Для меня самое важное в этой опере – что это история о двух очень похожих друг на друга людей, они оба – изгнанники, - пояснил Уге. – Я думаю, что сегодня эта тема особенно звучит, потому что очень много людей вынуждены по разным причинам покидать свою родину. Эти два человека встречаются, узнают друг друга, и это помогает им прожить свою судьбу".
Такая трактовка нашла отражение в сценографии (возникает ассоциация с пристанью и бортом корабля) и костюмах. Эней с пистолетом и в военной форме времен Первой мировой войны, а Дидона – в красном платье классического кроя. При этом одеяния народа древнего Карфагена смешанные: у кого-то платья соответствуют эпохе, а кто-то в пиджаках и шинелях.
© Фото : Дамир ЮсуповРепетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом тетре
Репетиция оперы Дидона и Эней в Большом тетре
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Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом тетре
© Фото : Дамир Юсупов
© Фото : Дамир ЮсуповИсполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы "Дидона и Эней" в ГАБТе
Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы Дидона и Эней в ГАБТе
2 из 3
Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы "Дидона и Эней" в ГАБТе
© Фото : Дамир Юсупов
© Фото : Дамир ЮсуповРепетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом Театре
Репетиция оперы Дидона и Эней в Большом Театре
3 из 3
Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом Театре
© Фото : Дамир Юсупов
1 из 3
Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом тетре
© Фото : Дамир Юсупов
2 из 3
Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы "Дидона и Эней" в ГАБТе
© Фото : Дамир Юсупов
3 из 3
Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом Театре
© Фото : Дамир Юсупов
Дирижер-постановщик Кристофер Мулдс отметил, что особенность этой оперы в том, что музыкальные партии написаны от начала до конца, без разговорных вставок.

"Опера представляет собой единое музыкальное произведение, что особо приветствуется у публики, возможно, именно это сделало ее популярной на весь мир, - считает он. – К тому же, она достаточно компактная, идет не больше часа".

Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло, отвечая на вопрос РИА Новости, признался, что для него главной трудностью в этой работе стала необходимость сделать своего героя достойным сочувствия.
"Легко уйти в помпезность и пафос, разыграть гордого героя, но люди тогда просто не поймут всю трагедию их любви с Дидоной, - пояснил он. – Этот Эней не боится показать слабость. Благодаря этому он завоевывает сердце королевы. Для меня самого это важно в повседневной жизни. Нужно не бояться быть честным, искренним и показывать свои слабости".
"Дидона и Эней" стала третьей совместной постановкой ГАБТа и Международного оперного фестиваля Экс-ан-Прованс.
Блок премьерных постановок пройдет с 5 по 8 декабря.
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
27 сентября, 08:00Культура
Цирк Франдетти теперь в Большом. Премьера "Сказки о царе Салтане"
300000
КультураТеатрОпераГенри ПерселлБольшой театрМосква
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