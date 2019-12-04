В Большом театре представили "Дидону и Энея" с новым прологом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Свежее прочтение барочной оперы о трагической любви троянского героя Энея к царице Карфагена Дидоне представили на Новой сцене Большого театра.

В основе постановки – партитура британского композитора конца XVII века Генри Перселла "Дидона и Эней", пролог к которой был утерян. В нынешней версии создатели написали его заново, рассказав свою версию событий, произошедших до того, как главная героиня основала Карфаген.

"Самое необычное в постановке то, что в ней рассказывается история Дидоны до ее встречи с Энеем, - рассказал журналистам режиссер Венсан Уге. – Думаю, что не было ни одной версии, где бы речь шла о том, что случилось до того, когда начинается действие оперы. Это самое необычное и это совершенно меняет нашу точку зрения на произведение".

Такой приквел заставляет зрителя переосмыслить отношение к персонажам. Дидона поначалу предстает коварной обманщицей, а Эней – потерянным и поневоле вовлеченным в интриги.

Создатели нашли новые смыслы в старинной опере: по мнению режиссера, каждое поклонение прочитывает ее по-разному. "Для меня самое важное в этой опере – что это история о двух очень похожих друг на друга людей, они оба – изгнанники, - пояснил Уге. – Я думаю, что сегодня эта тема особенно звучит, потому что очень много людей вынуждены по разным причинам покидать свою родину. Эти два человека встречаются, узнают друг друга, и это помогает им прожить свою судьбу".

Такая трактовка нашла отражение в сценографии (возникает ассоциация с пристанью и бортом корабля) и костюмах. Эней с пистолетом и в военной форме времен Первой мировой войны, а Дидона – в красном платье классического кроя. При этом одеяния народа древнего Карфагена смешанные: у кого-то платья соответствуют эпохе, а кто-то в пиджаках и шинелях.

© Фото : Дамир Юсупов Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом тетре 1 из 3 Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом тетре © Фото : Дамир Юсупов © Фото : Дамир Юсупов Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы "Дидона и Эней" в ГАБТе 2 из 3 Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы "Дидона и Эней" в ГАБТе © Фото : Дамир Юсупов © Фото : Дамир Юсупов Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом Театре 3 из 3 Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом Театре © Фото : Дамир Юсупов 1 из 3 Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом тетре © Фото : Дамир Юсупов 2 из 3 Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло и режиссер Венсан Уге на репетиции оперы "Дидона и Эней" в ГАБТе © Фото : Дамир Юсупов 3 из 3 Репетиция оперы "Дидона и Эней" в Большом Театре © Фото : Дамир Юсупов

Дирижер-постановщик Кристофер Мулдс отметил, что особенность этой оперы в том, что музыкальные партии написаны от начала до конца, без разговорных вставок.

"Опера представляет собой единое музыкальное произведение, что особо приветствуется у публики, возможно, именно это сделало ее популярной на весь мир, - считает он. – К тому же, она достаточно компактная, идет не больше часа".

Исполнитель роли Энея Жак Имбрэйло, отвечая на вопрос РИА Новости, признался, что для него главной трудностью в этой работе стала необходимость сделать своего героя достойным сочувствия.

"Легко уйти в помпезность и пафос, разыграть гордого героя, но люди тогда просто не поймут всю трагедию их любви с Дидоной, - пояснил он. – Этот Эней не боится показать слабость. Благодаря этому он завоевывает сердце королевы. Для меня самого это важно в повседневной жизни. Нужно не бояться быть честным, искренним и показывать свои слабости".

"Дидона и Эней" стала третьей совместной постановкой ГАБТа и Международного оперного фестиваля Экс-ан-Прованс.