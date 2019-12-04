Власти назвали возможную причину взрыва в доме в Белгородской области

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна. По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы.