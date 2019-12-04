Власти назвали возможную причину взрыва в доме в Белгородской области

ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Повреждение систем газового оборудования и неосторожное использование могли привести к взрыву газа в жилом доме в Белгородской области, сообщает в среду облправительство со ссылкой на главу следственного управления СК РФ по региону.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна. По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы.
"Взрыв бытового газа: неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации - квартира на 1 этаже", - цитирует облправительство руководителя следственного управления СК РФ по Белгородской области Станислава Захарова.
Следствием допрошены более 25 жильцов пострадавшего дома, лечащие врачи пострадавших, сотрудники газовой службы.