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Власти назвали возможную причину взрыва в доме в Белгородской области
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РИА Новости

Власти назвали возможную причину взрыва в доме в Белгородской области

15:58 04.12.2019 (обновлено: 16:00 04.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Повреждение систем газового оборудования и неосторожное использование могли привести к взрыву газа в жилом доме в Белгородской области, сообщает в среду облправительство со ссылкой на главу следственного управления СК РФ по региону.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. В доме были зарегистрированы 23 человека, проживали 32. Судьба всех жильцов на данный момент известна. По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы.
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Вчера, 11:24
Белгородские власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа
"Взрыв бытового газа: неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации - квартира на 1 этаже", - цитирует облправительство руководителя следственного управления СК РФ по Белгородской области Станислава Захарова.
Следствием допрошены более 25 жильцов пострадавшего дома, лечащие врачи пострадавших, сотрудники газовой службы.
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Белгородская областьБелгородВзрыв газа в жилом доме в Белгородской областиВ мире
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