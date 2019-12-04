Козак возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Ялтинского международного экономического форума и утвердить его состав", - говорится в документе.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.