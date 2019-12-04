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Козак возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума
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РИА Новости

Козак возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума

15:53 04.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета Ялтинского международного экономического форума, его председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Козак, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном-интернет портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Ялтинского международного экономического форума и утвердить его состав", - говорится в документе.
Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Козак, заместитель председателя - глава Крыма Сергей Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
18 апреля, 09:57
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)ЯлтаКрымЭкономика
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