Козак возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав организационного комитета Ялтинского международного экономического форума, его председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Козак, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном-интернет портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Ялтинского международного экономического форума и утвердить его состав", - говорится в документе.
Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Козак, заместитель председателя - глава Крыма Сергей Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.
18 апреля, 09:57Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)