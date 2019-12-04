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2019-12-04T15:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561961070.html
В России утвердили правила госнадзора в области обращения с животными
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РИА Новости

В России утвердили правила госнадзора в области обращения с животными

15:52 04.12.2019 (обновлено: 15:53 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкТигренок в квартире
Тигренок в квартире
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Тигренок в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее правила государственного надзора в области обращения с животными, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными", - говорится в документе.
Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Ранее Минприроды разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с животными. Рекомендации были разработаны ведомством в целях соблюдения требований закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законом установлено, что обращение с домашними животными и животными без владельца должно проверяться в рамках госнадзора органами исполнительной власти субъектов РФ в области обращения с животными.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.
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МинприродыДмитрий МедведевГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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