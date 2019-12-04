В России утвердили правила госнадзора в области обращения с животными

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее правила государственного надзора в области обращения с животными, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными", - говорится в документе.
Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ранее Минприроды разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с животными. Рекомендации были разработаны ведомством в целях соблюдения требований закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законом установлено, что обращение с домашними животными и животными без владельца должно проверяться в рамках госнадзора органами исполнительной власти субъектов РФ в области обращения с животными.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.